Kreispolizeibehörde Heinsberg / Geldbörse aus Krankenwagen gestohlen

Geldbörse aus Krankenwagen gestohlen

Übach-Palenberg - Ein unbekannter Täter entwendete am 12. Februar (Dienstag) aus einem Krankenwagen, der nach einem Krankentransport an der Geilenkirchener Straße stand, eine Geldbörse. Zeugen beobachteten einen Mann, der etwa 170 Zentimeter groß war und leicht schief oder gebeugt ging. Er hatte eine normale Statur und war mit einer Jacke und einem Sweatshirt mit Kapuze bekleidet. Die Kapuze hatte er über den Kopf gezogen. Er stand an der Beifahrerseite des Krankenwagens und flüchtete, als die Besatzung zum Fahrzeug zurückkehrte. Es könnte sich dabei um den Täter gehandelt haben. Wer hat im Zusammenhang mit der Tat Beobachtungen gemacht? Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat der Polizei in Geilenkirchen entgegen, Telefon 02452 920 0.

