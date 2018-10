Kreispolizeibehörde Heinsberg / Gemeinsame Presserklärung der ...

Gemeinsame Presserklärung der Staatsanwaltschaft Aachen und der Mordkommission der Mönchengladbacher Polizei:

Waldfeucht - Tötungsdelikt ist aufgeklärt / Vier Personen festgenommen

Das Tötungsdelikt, bei dem am Dienstag (2. Oktober) gegen 23 Uhr ein 27-jähriger Mann aus dem Kreis Heinsberg auf der Raiffeisenstraße ums Leben kam, ist aufgeklärt.

Noch während die intensiven Ermittlungen nach dem oder den Tätern liefen, melden sich am Donnerstagnachmittag (4. Oktober) drei männliche Personen bei der Polizei. Im Beisein ihrer Rechtsanwälte machten sie Angaben zu ihrer Beteiligung an der Tat. Die Männer im Alter von 17, 22 und 25 Jahren, alle aus dem Kreis Heinsberg stammend, wurden auf Antrag der Aachener Staatsanwaltschaft einem Richter vorgeführt, der ihre Untersuchungshaft anordnete. An dem Tötungsdelikt war noch eine weitere männlicher Person beteiligt, der auch als Haupttäter anzusehen ist. Im Rahmen der Fahndung konnte der 22-jährige Mann aus dem Kreis Heinsberg am 5. Oktober (Freitag) gegen 18.40 Uhr von Mitarbeitern der Mordkommission, unter Beteiligung von Sondereinsatzkräften der Polizei, in Wassenberg festgenommen werden. Zwischenzeitlich legte er ein umfassendes Geständnis ab und wurde ebenfalls auf Antrag der Aachener Staatsanwaltschaft einem Richter vorgeführt. Auch er befindet sich in Untersuchungshaft.

"Ich bin froh, dass die vielen Stunden, die wir mit dem gesamten Ermittlungsteam in den vergangen Tagen und Nächten bei der Suche nach den Tätern investiert haben, zeitnah zur Aufklärung der Tat führten", so Ingo Thiel, Leiter der Mönchengladbacher Mordkommission.

Die Recherchen zur Klärung des genauen Tatgeschehens dauern weiter an. Daher suchen Staatsanwaltschaft und Mordkommission noch dringend Zeugen. Wer Beobachtungen machte, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten, melde sich bitte bei der Mordkommission Telefon 02452 920 1111.

