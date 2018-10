Kreispolizeibehörde Heinsberg / Geschädigter eines Unfalls gesucht

Geschädigter eines Unfalls gesucht

Heinsberg-Kirchhoven - Eine 28-jährige Frau aus Waldfeucht stieß am 29. Oktober (Montag), gegen 11.20 Uhr, beim Ausparken auf dem Parkplatz des "Mühlencampus" an der Waldfeuchter Straße rückwärts gegen ein parkendes Fahrzeug. Da ein krankes Kind mit im Fahrzeug saß, brachte sie dieses zunächst nach Hause und meldete den Unfall später bei der Polizei. Da nicht auszuschließen ist, dass der geparkte Wagen bei dem Zusammenstoß beschädigt wurde, suchen die Beamten nach dem Fahrzeug bzw. dessen Fahrer. Zuständig ist das Verkehrskommissariat der Polizei in Heinsberg, Telefon 02452 920 0.

