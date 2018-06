Kreispolizeibehörde Heinsberg / Geschäftseinbruch

Geschäftseinbruch

Tüddern - In ein Geschäft an der Straße In der Fummer brachen unbekannte Täter zwischen Sonntag (10. Juni), 15.20 Uhr und Montag (11. Juni), 08.20 Uhr, ein. Aus dem Geschäft nahmen sie alkoholische Getränke und einen Tresor samt Bargeld mit.

