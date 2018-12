Kreispolizeibehörde Heinsberg / Geschäftseinbruch

Geschäftseinbruch

Hückelhoven-Ratheim - Indem sie eine Tür aufhebelten, drangen Einbrecher zwischen Samstag (1. Dezember), 12 Uhr und Montag (3. Dezember), 8.45 Uhr, in ein Geschäft an der Bahnhofstraße ein. Sie gelangten jedoch offenbar nicht in den Verkaufsraum. Ob sie etwas entwendeten, wird noch ermittelt.

OTS: Kreispolizeibehörde Heinsberg newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/65845 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_65845.rss2

Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de http://www.polizei.nrw.de/heinsberg