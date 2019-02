Kreispolizeibehörde Heinsberg / Gestohlener Sprinter / Firma ...

Gestohlener Sprinter / Firma setzt Belohnung aus

Heinsberg-Kirchhoven - Zwischen Dienstag (19. Februar), 17.30 Uhr und Mittwoch (20. Februar), 5.30 Uhr, entwendeten Unbekannte einen Mercedes Sprinter, der an der Martinusstraße parkte. (Wir informierten darüber mit Polizeibericht Nr. 51 vom 20. Februar 2019.)

Die geschädigte Firma hat nun eine Belohnung in Höhe von 5.000 Euro für Hinweise ausgesetzt, die zum Auffinden und zur Sicherstellung des gestohlenen Fahrzeugs führen. Es handelt sich um einen silbernen Mercedes Sprinter mit blauer Firmenaufschrift und Heinsberger Kennzeichen (HS-). In dem Fahrzeug befanden sich zwei Bedienungselemente und ein Abtastsensor für einen Asphaltfertiger. Hinweise werden erbeten an das Kriminalkommissariat der Polizei in Geilenkirchen, Telefon 02452 920 0.

OTS: Kreispolizeibehörde Heinsberg newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/65845 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_65845.rss2

Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de http://www.polizei.nrw.de/heinsberg