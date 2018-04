Kreispolizeibehörde Heinsberg / Handy geraubt / Polizei sucht Zeugen

Handy geraubt / Polizei sucht Zeugen

Geilenkirchen-Teveren - Am Donnerstag, 12. April, lieferte ein 38-jähriger Mann aus Baesweiler mit einem Tankwagen Heizöl an der Rommelstraße aus. Als er aus dem Haus heraustrat bemerkte er zwei unbekannte männliche Personen an seinem Führerhaus. Einer der Männer saß schon auf dem Fahrersitz. Der 38-Jährige lief auf die Personen zu, woraufhin einer sofort davonlief und der andere aus dem Führerhaus sprang und den Tankwagenfahrer attackierte. Dieser stürzte daraufhin zu Boden und der Täter lief davon. Die Männer hatten aus dem Lkw das Mobiltelefon des Fahrers entwendet. Einer der Täter war etwa Mitte 30, zirka 170 bis 175 Zentimeter groß und sehr schlank. Er hatte dunkle, kurze Haare und war mit blauer Jacke, blauer Jeans und weißen Turnschuhen bekleidet. Der zweite Täter war zirka 25 Jahre alt und 186 Zentimeter groß. Er hatte ein schmales Gesicht und kurze, braune Haare sowie braune Augen und Aknenarben im Gesicht. Bekleidet war er mit einer schwarzen Jacke, blauen Jeans und braunen Schuhen. Zudem trug er eine dunkelgrüne Kappe auf dem Kopf. Zeugen, die die Männer beobachtet haben oder Angaben zu ihrer Identität machen können, werden gebeten, sich zu melden. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat der Polizei in Geilenkirchen entgegen, Telefon 02452 920 0.

