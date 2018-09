Kreispolizeibehörde Heinsberg / Hückelhoven-Ratheim -Raub auf ...

Hückelhoven-Ratheim -Raub auf Tankstelle-

Kreis Heinsberg - Am Freitag, 28.09.2018, gegen 21.15 Uhr, wurde ein Mitarbeiter einer Tankstelle an der Heerstraße Opfer eines Raubüberfalls. Ein männlicher Täter betrat mit einem Beil bewaffnet den Kassenraum der Tankstelle und forderte die Herausgabe von Bargeld. Hierzu übergab er dem Tankstellenmitarbeiter einen mitgebrachten grau-braunen Stoffbeutel. Anschließend flüchtete der Täter zu Fuß über die Heerstraße in Richtung des dortigen Schulgeländes.

Der Täter war schlank, 20 bis 30 Jahre alt und ca. 170cm groß. Er war bekleidet mit schwarzen Turnschuhe mit weißer Sohle, einer schwarz/grauen Jogginghose, einem beige-farbenden Kapuzenshirt und einer schwarzen Jacke. Bei der Tatausführung trug er eine Nylonstrumpfhose über den Kopf. Der Täter sprach akzentfreies Deutsch.

Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Zuständig ist das Kriminalkommissariat 2 der Polizei in Heinsberg, Telefon 02452-920-0

OTS: Kreispolizeibehörde Heinsberg newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/65845 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_65845.rss2

Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de http://www.polizei.nrw.de/heinsberg