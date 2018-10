Kreispolizeibehörde Heinsberg / Hundehalter nach Verkehrsunfall ...

Hundehalter nach Verkehrsunfall gesucht

Übach-Palenberg - Gegen 15.20 Uhr befuhr am 27. Oktober (Samstag) ein 36-jähriger Niederländer mit seinem Pkw Peugeot die Straße In der Schley. Aus Fahrtrichtung Übach-Palenberg kommend fuhr der Heerlener in Richtung Geilenkirchen, als von rechts ein großer brauner Hund auf die Fahrbahn lief. Es kam zum Zusammenstoß mit dem Tier, welches anschließend weiter über die Fahrbahn lief und im anliegenden Wald verschwand. Wem gehört der Hund bzw. wer kann Angaben zum Hundehalter machen? Hinweise werden erbeten an das Verkehrskommissariat der Polizei Heinsberg, Tel. 02452 920 0.

