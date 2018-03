Kreispolizeibehörde Heinsberg / Ins Gesicht geschlagen / Polizei ...

Ins Gesicht geschlagen / Polizei sucht Zeugen

Heinsberg-Karken - Am 5. März (Montag) wurde ein 15-jähriger Jugendlicher aus Wassenberg durch zwei unbekannte männliche Personen ins Gesicht geschlagen. Der Jugendliche war in Begleitung zweier Freunde zu Fuß auf der Roermonder Straße unterwegs. Zwei Männer, die in Begleitung einer weiblichen Person mit Kinderwagen auf der anderen Straßenseite standen, beschimpften die Jugendlichen zunächst verbal. Dann überquerten sie die Straße, einer der Männer schlug den 15-Jährigen mit der flachen Hand auf die Wange. Als Zeugen des Vorfalls den Jugendlichen zur Hilfe eilten und drohten, die Polizei zu verständigen, flüchteten die Täter in Richtung eines nahegelegenen Supermarktes. Einer der Täter war 170 Zentimeter groß, hatte eine schmale Statur, blonde Haare und trug eine Jogginghose. Der andere war etwa 180 Zentimeter groß und korpulent. Er hatte schwarze Haare und einen Vollbart. Bekleidet war er mit einer grauen Jogginghose und einem blauen Pullover. Personen, die Angaben zur Identität der Täter geben können, werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat der Polizei in Geilenkirchen zu melden, Telefon 02452 920 0.

