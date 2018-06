Kreispolizeibehörde Heinsberg / Land Rover entwendet und wieder ...

Land Rover entwendet und wieder aufgefunden

Geilenkirchen - Ein schwarzer Land Rover mit HS-Kennzeichen wurde in der Nacht zu Mittwoch (13. Juni) durch unbekannte Täter entwendet. Das Fahrzeug stand in der Einfahrt eines Hauses an der Straße Am Sonnehügel. Das Fahrzeug konnte mit GPS in Sittard geortet werden. Es wurde sichergestellt und dem Eigentümer wieder ausgehändigt. Die polizeilichen Ermittlungen zur Tat dauern weiter an.

