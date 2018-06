Kreispolizeibehörde Heinsberg / Leerstehendes Haus geplündert

Leerstehendes Haus geplündert

Übach-Palenberg - Kupfer und Elektrokabel waren die Beute unbekannter Einbrecher. Diese brachen in der Nacht zu Mittwoch (13. Juni) in ein leerstehendes Gebäude an der Stadionstraße ein. Zusätzlich betrieben sie Vandalismus im Inneren und beschädigten dabei Fenster, Türen sowie das Heizungssystem.

