Kreispolizeibehörde Heinsberg / Mann wollte gefälschte ...

Mann wollte gefälschte Leergutflaschen einlösen

Wassenberg - Am Dienstag, 12. März, wurde ein 53-jähriger Mann in einem Verbrauchermarkt an der Erkelenzer Straße gegen 14.30 Uhr dabei beobachtet, wie er versuchte gefälschte Leergutflaschen im Pfandautomaten einzulösen. Eine aufmerksame Angestellte konnte den Täter bis zum Eintreffen der hinzugerufenen Polizisten festhalten. Er wurde vorläufig festgenommen und Anzeige wegen Betruges gegen ihn erstattet.

