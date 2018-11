Kreispolizeibehörde Heinsberg / Mit Pkw überschlagen / Fahrer ...

Mit Pkw überschlagen / Fahrer leicht verletzt

Erkelenz-Granterath - Am Sonntag (25. November) ereignete sich ein Verkehrsunfall, bei dem ein 35-jähriger Mann leichte Verletzungen davontrug. Gegen 21.45 Uhr befuhr er mit seinem Pkw VW die Kreisstraße 32 von Hetzerath kommend in Richtung Granterath. Als er in den Kreisverkehr Kreisstraße 32/Heerstraße einfuhr, verlor der Erkelenzer die Kontrolle über sein Fahrzeug und touchierte ein Verkehrszeichen. Anschließend überschlug sich der Wagen und kam auf dem Dach liegend im Straßengraben zum Stillstand. Der 35-jährige erlitt leichte Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Dieses konnte er nach ambulanter Versorgung wieder verlassen. Sein Pkw wurde total beschädigt und musste abgeschleppt werden.

