Kreispolizeibehörde Heinsberg / Motorrad entwendet

Wassenberg - Ein schwarzes Motorrad der Marke Honda Hornet mit Neusser Kennzeichen (NE-) wurde am 8.l April (Sonntag) entwendet. Der Eigentümer stellte das Zweirad nach einem technischen Defekt gegen 22 Uhr verschlossen an der Straße Am Stern ab. Als er es um 23.45 Uhr abholen wollte, war es durch Unbekannte entwendet worden.

