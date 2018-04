Kreispolizeibehörde Heinsberg / Nach Sachbeschädigung auf Zeugen ...

Nach Sachbeschädigung auf Zeugen eingeschlagen / Täter und weitere Zeugen werden gesucht

Geilenkirchen - Am Dienstag (10. April) hörten die Bewohner eines Hauses an der Herzog-Wilhelm-Straße laute Geräusche und Gegröle auf der Straße. Bei der Nachschau stellten sie fest, dass zwei Jugendliche an einem Pkw offensichtlich die Außenspiegel abgetreten hatten. Der 66-jährige Geilenkirchener sprach die Personen an, die sich daraufhin in Richtung Markt entfernten. Er folgte den beiden Jugendlichen und auf dem Marktplatz schlugen diese auf ihn ein. Der Geilenkirchener verlor kurz das Bewusstsein und als ein Zeuge hinzukam, flüchteten die beiden Täter unerkannt in Richtung Rathaus. Der 66-Jährige hatte leichte Verletzungen erlitten, die ambulant behandelt werden mussten. Nach Angaben des Opfers und der Zeugen waren die beiden Jugendlichen knapp unter 18 Jahren alt. Einer trug eine dunkle Jacke, der andere ein helles T-Shirt mit der Aufschrift "adidas". Einer von ihnen hatte eine Baseballkappe auf dem Kopf. Bei der Inaugenscheinnahme des Pkw stellte sich heraus, dass an diesem beide Außenspiegel beschädigt waren und Teile auf der Fahrbahn bzw. der Motorhaube lagen. Wer Hinweise zu den beiden gesuchten Jugendlichen geben kann oder den Vorfall beobachtete, der wende sich bitte an das Kriminalkommissariat der Polizei in Geilenkirchen, Telefon 02452 920 0.

