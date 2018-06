Kreispolizeibehörde Heinsberg / Nachtrag zum Pressebericht Nr. ...

Nachtrag zum Pressebericht Nr. 162 vom 11.06.2018

Kreis Heinsberg - Wegberg, L 364 Höhe Tüschenbroicher Mühle, mehrere Verletzte bei Verkehrsunfall

Am Montag, 11.06.2018, gegen 17:40 Uhr, befuhr eine 45jährige Erkelenzerin mit ihrem Pkw die L364 aus Wegberg kommend in Richtung Gerderhahn und beabsichtigte an der Tüschenbroicher Mühle nach links auf den dortigen Parkplatz abzubiegen. Da sie hinter einem langsam fahrenden Traktor fuhr, hatten sich hinter ihr bereits mehrere Fahrzeuge aufgestaut. Ein 38jähriger Wegberger, der mit seinem Pkw in gleicher Richtung unterwegs war, setzte am Ende der Fahrzeugkolonne zum Überholvorgang an und kollidierte mit der vorausfahrenden Erkelenzerin, die nach links abbog.

Bei dem Zusammenstoß wurden die Erkelenzerin, der Wegberger und zwei seiner Beifahrerinnen (42 und 73 Jahre alt) leicht verletzt. Eine weitere 77jährige Beifahrerin des Wegbergers, die im Fond des Pkw saß, zog sich schwere Kopfverletzungen zu. Sie wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Klinikum Aachen geflogen. Die leichtverletzten Personen wurden zur Behandlung dem Krankenhaus Erkelenz zugeführt.

Während der Unfallaufnahme war die L364 bis 20:20 Uhr gesperrt.

