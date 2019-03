Kreispolizeibehörde Heinsberg / Öffentlichkeitsfahndung nach ...

Öffentlichkeitsfahndung nach Einbruch in Wohnhaus

Wegberg-Uevekoven - Am 01. Dezember 2018 (Samstag) drangen zwei unbekannte männliche Täter gegen 13:15 Uhr in ein Wohnhaus an der Erkelenzer Straße ein, indem sie ein Fenster aufhebelten. Anschließend durchsuchten sie die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen und entwendeten Bargeld sowie Schmuck. Dabei wurden sie durch eine Überwachungskamera aufgenommen.

Die Ermittler erhoffen sich nun durch die vom Amtsgericht Mönchengladbach angeordnete Veröffentlichung der Lichtbilder der beiden Täter, Hinweise auf ihre Identität zu erhalten.

Wer kennt die beiden abgebildeten Personen oder hat Beobachtungen gemacht, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten?

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 2 der Polizei Heinsberg unter Telefon 02452 920 0 entgegen.

Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0

