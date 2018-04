Kreispolizeibehörde Heinsberg / Pkw BMW entwendet

Pkw BMW entwendet

Gangelt - Ein silberner BMW der 3-er Reihe, mit Niederländischen Kennzeichen, wurde durch unbekannte Täter am 4. April (Mittwoch), zwischen 3.45 Uhr und 3.55 Uhr enwendet. Das Fahrzeug parkte in einer Einfahrt an der Hermann-Josef-Claeßen Straße.

