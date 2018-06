Kreispolizeibehörde Heinsberg / Pkw BMW entwendet

Pkw BMW entwendet

Übach-Palenberg - Ein weißer 3-er BMW wurde in der Nacht zu Donnerstag, 14. Juni, durch unbekannte Täter entwendet. Das Fahrzeug ist mit HS-Kennzeichen ausgestattet. Es stand in der Einfahrt eines Hauses an der Straße Am Wall.

Die Polizei rät: So schützen Sie sich gegen Diebstahl von und aus Fahrzeugen:

- Stellen Sie Ihr Fahrzeug möglichst in eine verschließbare Garage, auf einem bewachten Parkplatz oder zumindest an einem gut beleuchteten Platz ab. - Ziehen Sie immer den Zündschlüssel ab und lassen Sie das Lenkradschloss einrasten, auch wenn Sie das Fahrzeug nur kurz verlassen (z. B. beim Tanken oder Brötchen holen). Nur so wird die Wegfahrsperre aktiviert. - Verschließen Sie bei Verlassen des Fahrzeugs immer Fenster, Türen, Kofferraum, Schiebedach und Tankdeckel. Ein abgeschlossener Tankdeckel erschwert einem Dieb z. B. das Tanken zum "Nulltarif". - Achten Sie beim Verschließen darauf, dass Ihr Fahrzeug tatsächlich durch die Funkfernbedienung abgeschlossen wurde: Vergewissern Sie sich, dass sich die Schließknöpfe nach unten bewegt haben oder betätigen Sie den Türgriff. - Lassen Sie keine Wertsachen (z. B. Handtasche, Kameras, Handy) und kein Bargeld im Auto liegen, auch nicht im Kofferraum! Denn: Selbst ein Verstecken ist sinnlos. Erfahrende Diebe kennen jedes Versteck. - Nehmen Sie auch Ausweise, Fahrzeugpapiere, Schriftstücke mit der Wohnungsanschrift und besonders Hausschlüssel immer mit aus dem Fahrzeug. - Lassen Sie ein mobiles Navigationsgerät nicht im Fahrzeug zurück. Nehmen Sie auch seine Halterung ab und entfernen ihre Spuren innen an der Frontscheibe mit einem Reinigungstuch. Sonst erkennen "Autoeinbrecher" an den Abdrücken, dass in diesem Fahrzeug ein Navigationsgerät genutzt wird. - Nutzen Sie mechanische Sicherungen wie "Lenkradkrallen oder -krücken", die ein Lenken des Fahrzeuges fast unmöglich machen oder die Schalt- oder Wählhebelsperre.

