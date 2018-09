Kreispolizeibehörde Heinsberg / Polizeibericht vom 08.09.2018

Polizeibericht vom 08.09.2018

Kreis Heinsberg - Meldungen

Delikte/Straftaten:

Hückelhoven - Einbruch in Fitnessstudio

Am 27.08.2018, in der Zeit 01:50 Uhr bis 02:20 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in ein Fitnessstudio an der Hilfarther Straße ein. Es wurden diverse Schränke und Behältnisse geöffnet, entwendet wurden mehrere Schlüssel.

Geilenkirchen - Versuchter Einbruch in Bürogebäude

Unbekannte Täter versuchten im Tatzeitraum 06.09.2018, 17:00 Uhr bis 07.09.2018, 12:30 Uhr, eine rückwärtige Eingangstür eines Bürohauses an der Straße "An Fürthenrode" aufzubrechen. Die Tat blieb im Versuchsstadium stecken.

Hückelhoven - Einbruch in Garage

Am Morgen bzw. Mittag des 07.09.2018 drangen Täter gewaltsam in eine Garage am Venner Hof ein. Es wurden Schränke durchsucht, jedoch augenscheinlich wurde nichts mitgenommen.

Wegberg - Diebstahl aus Pkw

Aus einem an der Hospitalstraße abgestellten Pkw, Opel, entwendeten unbekannte Täter eine Handtasche sowie eine Einkaufstasche samt Inhalt. Die Tat ereignete sich am 08.09.2018, zwischen 03:10 Uhr und 03:30 Uhr.

OTS: Kreispolizeibehörde Heinsberg newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/65845 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_65845.rss2

Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de http://www.polizei.nrw.de/heinsberg