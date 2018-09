Kreispolizeibehörde Heinsberg / Polizeibericht vom 29.09.2018

Polizeibericht vom 29.09.2018

Kreis Heinsberg - Meldungen

Delikte/Straftaten:

Erkelenz - Einbruch

Im Tatzeitraum 27.09.2018, 17:00 Uhr bis 28.09.2018, 13:10 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in ein freistehendes Einfamilienhaus an der Lindenallee ein. Aus dem Haus, das derzeit leerstehend ist, ließen die Täter Kupferrohre mitgehen.

Waldfeucht - Diebstahl aus Kfz

An einem Pkw, Mercedes, welcher an der Furter Straße (Parkplatz Friedhof) abgestellt war, schlugen unbekannte Täter eine Seitenscheibe ein und entwendeten eine Handtasche samt Inhalt. Die Tat ereignete sich gegen 13:40 Uhr am 28.09.2018.

