Kreispolizeibehörde Heinsberg / Pressebericht 118, vom 28.04.2018

Pressebericht 118, vom 28.04.2018

Kreis Heinsberg - Wohnungseinbrüche

In Gangelt-Hastenrath, auf der Herkenrather Str., hebelten unbekannte Täter in der Nacht zum Freitag ein Fenster oberhalb einer Garage auf und drangen so in das Wohnhaus ein. Angaben zum Diebesgut liegen derzeit nicht vor. Die Kriminalpolizei übernahm die Spurensicherung und die Ermittlungen.

Im Tatzeitraum von Donnerstag (26.04.2018) 16.00 Uhr bis Freitag (27.04.2018) 10.00 Uhr drangen unbekannte Täter in Geilenkirchen, auf der Pfarrer-Claaßen-Str., in einen Neubau ein. Nach Aufhebeln der Bautür wurden Kabel und Werkzeug entwendet. Hinweise auf die unbekannten Täter liegen nicht vor.

Unbekannte Täter gingen am Freitagmorgen (27.04.2018) eine Privatwohnung in Hückelhoven-Millich, auf der Grasweide, an. Sie hebelten die Haustür auf und entwendeten mehrere hochwertige Armbanduhren. Zu einem ähnlich gelagerten Fall, kam es am Freitag (27.04.218) in der Zeit von 15.00 Uhr bis 18.00 Uhr, auf der Weserstraße in Übach-Palenberg. Hier wurden ebenfalls nach Aufhebeln der Eingangstür mehrere Armbanduhren sowie Schmuckstücke entwendet. Die Kriminalpolizei führte in beiden Fällen eine Spurensicherung durch und übernahm die Ermittlungen.

Diebstahl

Auf der Talstraße in Übach-Palenberg drangen in der Nacht zu Freitag (27.04.2018) unbekannte Täter auf das Betriebsgelände einer Firma ein. Sie manipulierten ein elektrisches Rolltor und konnten es so öffnen. Anschließend entwendeten sie einen Anhänger sowie Kennzeichen eines abgestellten LKW. Hinweise auf die Täter liegen derzeit nicht vor. Die Kriminalpolizei übernahm die weitere Bearbeitung.

