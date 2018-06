Kreispolizeibehörde Heinsberg / Pressebericht der KPB Heinsberg ...

Pressebericht der KPB Heinsberg vom 10.06.2018

Kreis Heinsberg - Delikte/Straftaten:

Erkelenz - Diebstahl eines Motorrades In der Zeit zwischen Freitag, 08.06.2018, gegen 18:15 Uhr und Samstag dem 09.06.2018, 17.30 Uhr entwendeten unbekannte Täter ein auf dem Leo-Heinrichs-Weg abgestelltes Motorrad der Marke KTM.

Selfkant-Höngen -Einbruch in Gärtnerei Unbekannte Täter öffneten in der Zeit zwischen Freitag, 08.06.2018, 19.00 Uhr und Samstag, 09.06.2018, 06.30 Uhr auf unbekannte Weise das verschlossene Eingangstor eines Treibhauses einer Gärtnerei an der Straße Zum Westerholz. Aus dem Treibhaus entwendeten die Täter eine Registrierkasse, ein Kartenlesegerät sowie eine größere Anzahl an Tomatenpflanzen.

Verkehrsunfall:

Selfkant-Süsterseel - Verkehrsunfall mit schwerverletztem Pedelec-Fahrer

Am Samstag, den 09.06.2018 Uhr, gegen 15.40 Uhr ereignete sich an der Einmündung Suestrastraße/Feldweg in Verlängerung des Herkenrather Weg ein Verkehrsunfall bei dem eine Person schwer verletzt wurde. Ein 31-jähriger Mann aus Sittard befuhr mit seinem PKW Mercedes die Suestrastraße in Richtung L 410. Zur gleichen Zeit befuhr ein 83-jähriger Mann aus Süsterseel mit seinem Pedelec den Feldweg in Verlängerung des Herkenrather Weg in Richtung Suestrastraße. An der Einmündung zur Suestrastraße fuhr der Pedelec-Fahrer ohne anzuhalten in den Einmündungsbereich ein. Der 31-jährige Sittarder bremste sein Fahrzeug stark ab, konnte einen Zusammenstoß mit dem Pedelec-Fahrer jedoch nicht verhindern. Dieser kam daraufhin zu Fall und zog sich Verletzungen am Kopf zu. Nach medizinischer Erstbehandlung wurde er mit dem Rettungswagen dem Krankenhaus zugeführt. Die Verletzungen des Pedelec-Fahrer stellten sich jedoch als so schwerwiegend heraus, dass seine Verlegung in ein anderes Krankenhaus erforderlich wurde, in dem er stationär verblieb.

