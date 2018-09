Kreispolizeibehörde Heinsberg / Pressebericht Nr. 245/2018 vom ...

Pressebericht Nr. 245/2018 vom 02.09.2018

Kreis Heinsberg - Übach-Palenberg, Kennzeichendiebstahl

An einem auf der Merksteiner Straße geparkten Pkw wurden am Samstag, 01.09.2018, in der Zeit zwischen 00.00 Uhr und 10.30 Uhr, beide Kennzeichen entwendet.

OTS: Kreispolizeibehörde Heinsberg newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/65845 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_65845.rss2

Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de http://www.polizei.nrw.de/heinsberg