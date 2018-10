Kreispolizeibehörde Heinsberg / Pressebericht Nr. 280/2018 der ...

Pressebericht Nr. 280/2018 der KPB Heinsberg vom 07.10.2018

Kreis Heinsberg - Delikte/Straftaten:

Erkelenz - Wohnungseinbruchsdiebstahl

In der Zeit zwischen Samstag, 06.10.2018, 20.20 Uhr und 23.45 Uhr drangen unbekannte Täter vom rückwärtigen Grundstücksbereich aus in ein Reihenhaus an der Weezer Straße ein. Im Haus durchsuchten die Täter alle Räume und Schränke und entwendeten neben mehreren Elektronikartikeln eine Geldkassette mit Bargeld, sowie mehrere Armbanduhren.

Wassenberg-Birgelen -Versuchter Wohnungseinbruch

Im Zeitraum zwischen Freitag, 05.10.2018, 23.30 Uhr und Samstag, 06.10.2018, 07.00 Uhr versuchten unbekannte Täter in die Wohnung eines Zweifamilienhauses an der Straße Oberer Weg einzudringen. Sie wurden offensichtlich bei der Tatausführung gestört, da sie sich vor der Tatausführung wieder vom Tatort entfernten. Hierbei beschädigten sie einen in der Einfahrt der Hauszufahrt geparkten PKW.

Gangelt- Diebstahl aus Kraftfahrzeug

Am Vormittag des 06.10.2018 schlugen unbekannte Täter die Scheibe der Beifahrertüre eines an der Heinsberger Straße abgestellten schwarzen PKW Smart ein und entwendeten eine Handtasche sowie ein Mobilfunktelefon.

