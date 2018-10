Kreispolizeibehörde Heinsberg / Pressebericht Nr. 301/2018 vom ...

Pressebericht Nr. 301/2018 vom 28.10.2018

Kreis Heinsberg - Meldungen

Delikte/Straftaten:

Wegberg

In der Nacht von Freitag, 26.10.2018, auf Samstag, 27.10.2018, wurden in Wegberg an verschiedenen Orten mindestens 7 Pkw mutwillig beschädigt. Die Außenspiegel wurden abgeschlagen oder abgetreten.

Erkelenz, Schwatte Jräet

Am Samstag, 27.10.2018, wurde in der Zeit von 17.00 Uhr bis 22.30 Uhr an einem Pkw die Scheibe der Beifahrertür eingeschlagen. Anschließend entwendete der unbekannte Täter einen Kopfhörer aus dem Innenraum.

Heinsberg-Oberbruch, Boos-Fremery-Straße

In der Zeit von Freitag, 26.10.2018, 20.00 Uhr bis Samstag, 27.10.2018, 08.25 Uhr kam es zu einem Benzindiebstahl an einem Pkw. Der Tank wurde aufgebohrt und der Kraftstoff abgezapft.

Übach-Palenberg, Comeniusstraße

Unbekannte Täter entwendeten am Samstag, 27.10.2018, in der Zeit von 00.30 Uhr bis 12.00 Uhr beide Kennzeichen eines dort geparkten Pkw.

