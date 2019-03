Kreispolizeibehörde Heinsberg / Pressebericht Nr. 75 der KPB ...

Pressebericht Nr. 75 der KPB Heinsberg vom 15.03.2019

Kreis Heinserg - Straftaten

Wegberg - Raubdelikt

Am 15. März (Freitag) gegen 14.20 Uhr wurde der Mitarbeiter eines Elektrogeschäfts an der Hauptstraße Opfer eines Raubdelikts. Drei männliche Personen betraten den Geschäftsraum des Elektrogeschäfts und ließen sich durch den Mitarbeiter hinsichtlich verschiedener Mobilfunkgeräte beraten. Nachdem der Mitarbeiter mehrere Mobilfunkgeräte auf den Verkaufstresen gelegt hatte, schlug einer der unbekannten Täter den Mitarbeiter plötzlich gegen die Hände und die Täter ergriffen die zuvor auf dem Verkaufstresen ausgelegten Mobilfunkgeräte. Sie flüchteten in Richtung Markusstraße.

Alle drei Täter waren ca. 20-25 Jahre alt und ca. 170 groß. Sie trugen Jeanshosen und waren jeweils mit einer blauen einer roten bzw. einer dunklen Jacke bekleidet.

Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten, werden gebeten sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 02452-920-0 zu melden.

Heinsberg-Dremmen - Einbruch in Wohnung eines Mehrfamilienhauses

Unbekannte Täter verschafften sich zwischen Donnerstag (14.März), 23 Uhr und Freitag (15.März) gegen 10 Uhr Zugang zu einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Eschstraße. Aus der Wohnung wurden ein Laptop der Marke HP, ein Mobilfunktelefon der Marke Apple und Bargeld entwendet.

Heinsberg-Dremmen - Einbruchsversuch in Vereinsheim

Am Freitag, (15. März) gegen 18 Uhr wurden zwei unbekannte männliche Personen von einem Zeugen dabei überrascht, als sie versuchten, das Fenster eines Vereinsheimes an der Sibertstraße aufzuhebeln. Nachdem die Täter den Zeugen erblickt hatten, flüchteten sie in Richtung Sibertstraße. Beschreibung: 1. Tatverdächtiger: 170cm groß, kräftig, bekleidet mit hellen Tarnhose und dunkler Jacke mit hellem Aufdruck auf dem Rücken 2. Tatverdächtiger: bekleidet mit dunkler Jacke

Übach-Palenberg- Diebstahl eines PKW

Am Freitag (15 März), in der Zeit zwischen 17.30 Uhr und 21.30 Uhr, entwendeten unbekannte Täter einen auf dem Parkplatz an der Heerlener Straße in Scherpenseel abgestellten silbernen Porsche 911 mit niederländischem Kennzeichen.

