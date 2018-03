Kreispolizeibehörde Heinsberg / Pressebericht Nr. 77, vom 18.03.2018

Pressebericht Nr. 77, vom 18.03.2018

Kreis Heinsberg - Delikte/Straftaten

Wohnungsbrand

Erkelenz In Erkelenz-Granterath kam es gestern, gegen 17.50 Uhr, zu einem Wohnungsbrand im oberen Geschoss eines Zweifamilienhauses. Das Feuer ging von einem Küchengerät aus, welches sich in Abwesenheit des Wohnungsinhabers vermutlich aufgrund eines technischen Defektes entzündete. Nach Heimkehr wurde der Brand sofort entdeckt und konnte noch vor Eintreffen der Feuerwehr gelöscht werden. Es entstand leichter Gebäudeschaden, verletzt wurde niemand.

Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person

Erkelenz Am Samstag, gegen 20.55 Uhr, kam es in Erkelenz, im Kreuzungsbereich L19/L202 (Hovener Kreuzung) zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Eine 50jährige Erkelenzerin befuhr die L202 aus Richtung Hoven kommend und übersah den sich von rechts annähernden PKW eines 27jährigen Erkelenzers. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Glücklicherweise wurde der junge Mann nur leicht verletzt. Eine medizinische Versorgung war nicht erforderlich. Beide Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt und waren nicht mehr fahrbereit.

Wohnungseinbrüche

Erkelenz In Erkelenz-Granterath drangen am Samstagabend, in der Zeit zwischen 18.20 und 21.15 Uhr, unbekannte Täter in ein Reihenhaus, auf der Straße Am Zollhaus, ein. Sie hebelten ein Fenster auf und durchsuchten sämtliche Räume. Hier entwendeten sie ein TV-Gerät, Bargeld sowie ein Kinderfahrgerät (Hoverboard). Anschließend flüchteten sie durch die rückwärtige Terrassentür in unbekannte Richtung. Die Kriminalpolizei führte eine Spurensicherung durch und übernahm die Ermittlungen. Hinweise auf den/die Täter liegen derzeit nicht vor.

Übach-Palenberg Im Zeitraum von Donnerstag 12.00 Uhr bis Freitag 11.00 Uhr drangen unbekannte Täter in ein leerstehendes Einfamilienhaus auf dem Clara-Schumann-Weg, in Übach-Palenberg, ein. Zunächst wurde offenbar versucht, den Rolladen eines rückseitig gelegenen Fensters hochzuschieben und die Terrassentür aufzuhebeln. Nachdem dies nicht gelang, wurde die Scheibe der Terrassentür mit einem aus dem Terrassenpflaster gelösten Stein eingeworfen. Im Haus wurden sämtliche Räume durchsucht. Zur Tatbeute konnten bislang keine Angaben gemacht werden. Durch die Kriminalpolizei erfolgten eine Spurensicherung sowie die weitere Bearbeitung.

Kfz-Delikte

Wassenberg Auf dem Oberen Weg in Wassenberg-Birgelen wurde im Tatzeitraum, zwischen Freitag 15.00 Uhr bis Samstagmorgen 06.00 Uhr, ein 3er-BMW aus der Einfahrt des Wohnhauses entwendet. Hinweise auf den/die Täter liegen nicht vor.

OTS: Kreispolizeibehörde Heinsberg newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/65845 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_65845.rss2

Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de http://www.polizei.nrw.de/heinsberg