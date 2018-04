Kreispolizeibehörde Heinsberg / Pressebericht vom 22.04.2018

Pressebericht vom 22.04.2018

Kreis heinsberg - Selfkant-Schalbruch -Einbruch in Kindergarten-

In der Zeit von Freitag, 20.04.2018. 16 Uhr bis Samstag 21.04.2018, 08.30 Uhr drangen unbekannte Täter durch ein seitliches Fenster in den Kindergarten an der Ahornstraße ein. Im Gebäude wurden mehrere Fächer eines Schrankes gewaltsam geöffnet und ein Schreibtisch durchsucht. Die unbekannten Täter entwendeten nach bisherigen Erkenntnissen eine Geldkassette und eine Geldtasche mit Bargeld und entnahmen Bargeld aus einem Briefumschlag.

