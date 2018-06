Kreispolizeibehörde Heinsberg / Privatfahrzeug mit Blaulicht

Privatfahrzeug mit Blaulicht

Hückelhoven - Am Donnerstag, 24. Mai, bemerkten Verkehrsteilnehmer auf der Breite Straße gegen 22 Uhr einen grauen Pkw Daimler Chrysler mit HS-Kennzeichen. Auf dem Dach des Fahrzeugs befand sich ein eingeschaltetes Blaulicht, so dass andere Fahrzeuge an den Fahrbahnrand fuhren. Die Zeugen erkannten, dass es sich nicht um ein Dienstfahrzeug der Polizei handelte, sondern um einen Privat Pkw. Sie verständigten die Polizei über den Vorfall und erstatteten Anzeige. Zur Klärung der Tat sucht die Polizei weitere Zeugen sowie Personen, die Angaben im Zusammenhang mit der Tat machen können. Diese werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat der Polizei in Heinsberg zu melden. Telefon 02452 920 0.

