Kreispolizeibehörde Heinsberg / Schuppen aufgebrochen und ...

Schuppen aufgebrochen und Werkzeuge entwendet

Hückelhoven-Ratheim - Am Samstag (7. April), in der Zeit zwischen 00.30 Uhr und 02.30 Uhr, brachen unbekannte Täter in einen Schuppen auf einem Grundstück an der Straße Venner Garten ein. Aus dem Gebäude entwendeten sie einen Akkuschrauber, eine Bierzeltgarnitur, eine Bohrmaschine, eine Heckenschere, eine Leiter, eine Motorsäge, zwei Pumpen und ein Schweißgerät.

