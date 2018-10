Kreispolizeibehörde Heinsberg / Tragischer Verkehrsunfall auf ...

Tragischer Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 221

Wegberg-Arsbeck - Am Freitag (5. Oktober) ereignete sich am frühen Nachmittag auf der Bundesstraße 221 ein tragischer Verkehrsunfall, bei dem ein 55-jähriger Mann tödlich verunglückte und eine 53-jährige Frau schwerste Verletzungen erlitt. Gegen 14.15 Uhr befuhr die Autofahrerin aus Schwalmtal in einem Pkw Volvo die Bundesstraße von Arsbeck in Richtung Niederkrüchten. Ihr entgegen kam in Höhe eines ehemaligen Militärgeländes in einem PKW Mercedes der Mann aus Wassenberg. Aus bisher ungeklärter Ursache geriet die Frau mit ihrem Pkw in einer leichten Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn, wo beide Fahrzeuge frontal zusammenstießen. Durch die Wucht des Aufpralls erlitten beide Insassen schwerste Verletzungen. Leider konnten die hinzugerufenen Rettungskräfte dem 55-jährigen Mann nicht mehr helfen. Er verstarb noch an der Unfallstelle. Die 53-Jährige wurde nach erster notärztlicher Versorgung mit einem Rettungswagen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Nach Auskunft der Ärzte schwebt sie in akuter Lebensgefahr. Für die Dauer des Rettungseinsatzes, Aufnahme des Verkehrsunfalls und Räumung der Unfallstelle musste die Bundesstraße zwischen Arsbeck und Niederkrüchten bis 17.10 Uhr gesperrt werden.

