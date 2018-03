Kreispolizeibehörde Heinsberg / Trickbetrüger unterwegs

Trickbetrüger unterwegs

Heinsberg - Am Montag (05. März), gegen 11:00 Uhr, wurde eine 85-jährige Frau auf der Linderner Straße Opfer eines falschen Heizungsmonteurs. Unter dem Vorwand, die Heizung des Opfers reparieren zu müssen, verlangte der unbekannte Täter vor der Ausführung einen Geldbetrag. Nachdem das Opfer das Geld an den Täter ausgehändigt hatte, flüchtete der Täter in unbekannte Richtung. Der Flüchtige hatte eine schlanke Figur, stachelige, blonde Haare und war bekleidet mit einem knielangen schwarzen Mantel. Wer Angaben zu der beschriebenen Person machen kann, wende sich bitte an das Kriminalkommissariat in Hückelhoven unter der Telefonnummer 02452 920 0.

