Kreispolizeibehörde Heinsberg / Unfallstelle und Zeugen werden ...

Unfallstelle und Zeugen werden gesucht

Heinsberg/Euskirchen - Am Freitag (16. März) wurde der Polizei gegen 23.50 Uhr ein in Schlangenlinien fahrender grüner Mercedes Vito mit französischem Kennzeichen auf der Autobahn A 46 in Fahrtrichtung Heinsberg gemeldet. Zeugen folgten dem Fahrzeug und gaben den Beamten stets den Standort durch. So konnte der Wagen schließlich in Heinsberg-Donselen auf der Bundesstraße 221 angehalten werden. Am Steuer saß eine 28-jährige Frau aus Heinsberg. Diese stand deutlich unter Alkoholeinfluss. Ihr wurde auf der Polizeiwache eine Blutprobe entnommen und ihr Führerschein einbehalten.

Der von ihr gefahrene grüne Mercedes Van wies auf der gesamten linken Fahrzeugseite Unfallschäden auf. Sie gab den Beamten gegenüber an, dass sie mit dem Fahrzeug in Euskirchen auf dem Gelände eines Schwimmbades gegen eine Mauer gefahren und dadurch der Schaden entstanden sei. Die Beamten der Euskirchener Polizei konnten aber an der von ihr beschriebenen Örtlichkeit keine Unfallstelle ausmachen. Daher sucht die Polizei weiter nach einer Unfallstelle, die sich zwischen der Stadt Euskirchen, den Autobahnen A 61 und A 46, aber auch der Stadt Heinsberg befinden kann und dem grünen Wagen zuzuordnen ist. Hinweise werden erbeten an das Verkehrskommissariat der Polizei in Heinsberg, Telefon 02452 920 0.

