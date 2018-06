Kreispolizeibehörde Heinsberg / Verkehrsunfall auf der ...

Verkehrsunfall auf der Konrad-Adenauer-Straße

Geilenkirchen - Am Donnerstag (7. Juni) ereignete sich gegen 14.50 Uhr auf der Konrad-Adenauer-Straße ein Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden. Eine 59-jährige Alsdorferin fuhr mit ihrem Pkw Toyota, aus Richtung Theodor-Heuss-Ring kommend, auf der Konrad-Adenauer-Straße in Richtung Kreisverkehr. Aus bisher ungeklärter Ursache kam sie nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen das Heck eines dort parkenden Pkw VW. In diesem saß zum Unfallzeitpunkt ein 29-jähriger Mann aus Geilenkirchen. Dieser wurde, ebenso wie die Fahrzeugführerin, durch den Unfall leicht verletzt. Ein Rettungswagen brachte beide ins Krankenhaus. Dort konnten Sie nach ambulanter Behandlung wieder entlassen werden.

