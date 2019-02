Kreispolizeibehörde Heinsberg / Verkehrsunfall mit ...

Verkehrsunfall mit schwerverletzter Person

Geilenkirchen - Am 27.02.2019, gegen 21:00 Uhr, befuhr ein 56jähriger Mann aus Geilenkirchen mit seinem Pkw, BMW, die Landstraße 42, aus Richtung Nirm kommend, in Richtung Geilenkirchen. In Höhe "Gut Zumdahl" kam er aus bislang nicht geklärter Ursache in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und prallte mit der A-Säule der Fahrerseite gegen einen am Straßenrand stehenden Baum. Durch den Unfall wurde der Geilenkirchener schwerverletzt im Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Nach notärztlicher Erstversorgung am Unfallort wurde er mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Landstrasse 42 musste für die Dauer der Unfallaufnahme (ca. 3 Stunden) voll gesperrt werden. Der Pkw wurde bei dem Unfall total beschädigt.

