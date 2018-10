Kreispolizeibehörde Heinsberg / Vermisster wieder wohlbehalten ...

Vermisster wieder wohlbehalten aufgetaucht

Wassenberg - Meldungen

Wassenberg / Niederlande

Seit Mittwoch (10. Oktober) hatte die Polizei nach dem 48jährigen, aus Bulgarien stammenden, Georgi Dimirov gesucht. Er war zu Besuch bei Verwandten in Wassenberg und von dort verschwunden. Am heutigen Tag konnte er wohlbehalten in den Niederlanden (Grenznähe) aufgegriffen werden. Es liegen keine Hinweise auf Straftaten vor. Die Polizei bedankt sich bei allen, die die Suchmaßnahmen unterstützt haben.

