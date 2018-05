Kreispolizeibehörde Heinsberg / Versuchter Kabeldiebstahl

Versuchter Kabeldiebstahl

Geilenkirchen-Niederheid - Unbekannte Täter verschafften sich zwischen Samstag, 26. Mai, 12 Uhr und Montag, 28. Mai, 6 Uhr, gewaltsam Zutritt auf ein Firmengelände an der Albert-Jansen-Straße. Dort durchtrennten sie das Starkstromkabel eines Krans, ließen es aber an Ort und Stelle zurück. Möglich wäre, dass die Täter bei ihrer Tat gestört wurden. Zeugen, die in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich zu melden. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat der Polizei in Geilenkirchen entgegen, Telefon 02452 920 0.

