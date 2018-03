Kreispolizeibehörde Heinsberg / Verunfallter Pkw blieb auf dem ...

Verunfallter Pkw blieb auf dem Dach liegen

Übach-Palenberg - Am Dienstag (27. März) fuhr gegen 17.10 Uhr eine 38-jährige Frau aus Geilenkirchen mit ihrem Pkw entlang der Carlstraße in Richtung Friedrich-Ebert-Straße. Auf der regennassen Fahrbahn geriet sie mit dem Wagen ins Rutschen, wodurch sie nach rechts von der Straße abkam. Das Fahrzeug touchierte einen Baum und kippte um. Auf dem Dach liegend kam der Pkw schließlich zum Stillstand. Die Autofahrerin wurde verletzt und ist nach erster Versorgung an der Unfallstelle mit einem Rettungswagen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht worden.

OTS: Kreispolizeibehörde Heinsberg newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/65845 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_65845.rss2

Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de http://www.polizei.nrw.de/heinsberg