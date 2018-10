Kreispolizeibehörde Heinsberg / VW T5 bei Verkehrsunfall beschädigt

VW T5 bei Verkehrsunfall beschädigt

Heinsberg-Grebben - Ein blauer VW T5 mit NRW Kennzeichen (NRW-) wurde am Montag, 29. Oktober, zwischen 12.35 Uhr und 12.50 Uhr, bei einem Verkehrsunfall mit Fahrerflucht beschädigt. Der Wagen parkte in dieser Zeit auf dem Parkplatz eines Supermarktes an der Karl-Arnold-Straße. Wer hat den Unfall beobachtet oder kann Angaben zum flüchtigen Unfallverursacher machen? Hinweise werden an das Verkehrskommissariat der Polizei in Heinsberg erbeten unter Telefon 02452 920 0.

OTS: Kreispolizeibehörde Heinsberg newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/65845 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_65845.rss2

Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de http://www.polizei.nrw.de/heinsberg