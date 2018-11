Kreispolizeibehörde Heinsberg / Weitere Einbrüche in Scheune und ...

Weitere Einbrüche in Scheune und Schuppen

Geilenkirchen-Prummern - In der Ortschaft Prummern kam es in der Nacht zu Mittwoch, 21. November, zu drei Einbrüchen in eine Scheune und zwei Lagerräume. (Wir berichteten mit PB Nr. 326 von Donnerstag, 22. November 2018.)

In der darauffolgenden Nacht zum Donnerstag, 22. November, wurde eine weitere Scheune an der Straße Wolfsgracht aufgebrochen. Die Täter stahlen daraus eine Fahrradlampe. Ob sie noch weitere Gegenstände mitnahmen, ist noch nicht bekannt.

Gegen 17 Uhr wurde am 22. November (Donnerstag) festgestellt, dass auch ein Schuppen am Pastoratsweg aufgebrochen wurde. Auch in diesem Fall konnte noch nicht gesagt werden, ob etwas fehlte.

