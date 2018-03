Kreispolizeibehörde Heinsberg / Weiterer BMW entwendet

Weiterer BMW entwendet

Selfkant-Höngen - Am 19. März (Montag) befand sich gegen 07.40 Uhr der Eigentümer eines schwarzen Pkw BMW, Typ 330 D mit Heinsberger Kennzeichen (HS-), in der Garage seines Hauses an der Birder Straße. Er hörte, dass der Motor seines Fahrzeugs gestartet wurde. Noch bevor er nachschauen konnte, war der Pkw bereits verschwunden. In welche Richtung die Diebe geflüchtet waren, ist nicht bekannt.

OTS: Kreispolizeibehörde Heinsberg newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/65845 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_65845.rss2

Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de http://www.polizei.nrw.de/heinsberg