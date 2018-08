Kreispolizeibehörde Heinsberg / Werkstatt aufgebrochen

Werkstatt aufgebrochen

Wegberg-Harbeck - Indem sie ein Fenster aufhebelten, drangen Einbrecher in der Nacht zum 28. August (Dienstag) in eine Werkstatt an der Harbecker Straße ein. Die Täter öffneten im Gebäude gewaltsam eine Schublade und stahlen daraus Bargeld.

