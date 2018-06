Kreispolizeibehörde Heinsberg / Wohnwagen gestohlen

Wohnwagen gestohlen

Heinsberg-Dremmen - Am Mittwoch, 13. Juni, wurde ein Wohnwagen der Marke Fendt entwendet. Der Wohnanhänger stand vor einem Autohaus an der Erkelenzer Straße. Dank der Videoüberwachung konnte die Tat im Nachhinein beobachtet werden. Um an den Anhänger heran zu kommen, schlugen zwei unbekannte Täter die Seitenscheibe eines davor parkenden Pkw ein und schoben diesen zur Seite. Dann schoben sie den Wohnwagen bis zur Einfahrt des Firmengeländes, hängten ihn an einen Pkw Mercedes an und fuhren über die Erkelenzer Straße in Richtung Ratheim davon. Die Täter waren vermutlich männlich und trugen beide einen Kapuzenpullover, dessen Kapuze sie tief ins Gesicht gezogen hatten. Einer der Männer trug eine kurze, der andere eine lange Hose. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, die mit der Tat im Zusammenhang stehen könnten, werden gebeten, sich zu melden. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat der Polizei in Geilenkirchen unter Telefon 02452 920 0 entgegen.

