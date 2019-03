Kreispolizeibehörde Heinsberg / Zeugen nach Aggressionsdelikt im ...

Zeugen nach Aggressionsdelikt im Straßenverkehr gesucht

Übach-Palenberg - Auf der Friedensstraße wurde am Mittwoch (20. März) eine 68-jährige Frau aus Übach-Palenberg durch einen bislang unbekannten Autofahrer gefährdet und bespuckt. Die Frau war mit ihren Hunden auf einem Feldweg an der Friedensstraße unterwegs. Dabei ging sie aus Richtung Baugebiet Beyelsfeld in Richtung Friedensstraße. Ihr kam ein schwarzer Pkw Daimler mit deutlich erhöhter Geschwindigkeit entgegen. Die 68-Jährige versuchte den Fahrer mit Handzeichen aufzufordern, langsamer zu fahren und drehte sich dann zu ihren Hunden um, um diese anzuleinen. Der bislang unbekannte Fahrer beschleunigte daraufhin nochmals stark und führte dann eine Vollbremsung durch, so dass er unmittelbar hinter der Frau zum Stehen kam. Dann ließ er seine Seitenscheibe herunter und spuckte der Übach-Palenbergerin ins Gesicht. Anschließend fuhr er in Richtung Baugebiet Beyelsfeld davon. Der Mann war zirka 50 Jahre alt, wirkte südeuropäisch, hatte kurze dunkle Haare und trug einen grauen Pullover. Sein Fahrzeug, ein schwarzer Pkw Daimler, war mit HS-Kennzeichen ausgestattet. Wer kann Angaben zur Identität des Mannes machen oder hat den Vorfall beobachtet? Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat der Polizei in Heinsberg unter Telefon 02452 920 0 entgegen.

