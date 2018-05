Kreispolizeibehörde Heinsberg / Zwei Handys gestohlen

Zwei Handys gestohlen

Heinsberg - Gegen 14.45 Uhr betrat am 28. Mai (Montag) eine männliche Person ein Telekommunikationsgeschäft an der Hochstraße. Bevor das Personal reagieren konnte, ergriff er zwei ausgestellte Mobiltelefone und riss die technische Sicherung ab. Dann drohte er einer Mitarbeiterin mit Worten und flüchtete aus dem Geschäft. Nach Angaben der Zeugen war der Mann etwa 170 cm groß und von südländischer Erscheinung. Er hatte dunkle Augen und eine Hakennase. Bekleidet war er mit einer langen schwarzen Jacke, diese hatte am Kragen einen Fellbesatz und einer schwarzen Jeanshose. Auf dem Kopf trug er eine schwarz/graue Kappe. Weitere Zeugen dieses Vorfalls oder Personen, die Angaben zur Identität des gesuchten Mannes machen können, werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat der Polizei in Geilenkirchen, Telefon 02452 920 0, zu melden.

