Kreispolizeibehörde Heinsberg / Zwei Täter nach Diebstahl ...

Zwei Täter nach Diebstahl vorläufig festgenommen

Wassenberg-Myhl - Zwei Personen wurden am 12. März (Dienstagmittag) nach einem Diebstahl in einem Supermarkt an der Brabanter Straße festgenommen. Zuvor hatten sie Einkaufswagen mit Nahrungsmitteln sowie Haushaltswaren gefüllt und wollten den Markt ohne zu zahlen verlassen. Mitarbeiter des Geschäftes konnten die Täter daran hindern und sie der alarmierten Polizei übergeben. Die Beamten nahmen die beiden Männer vorläufig fest.

OTS: Kreispolizeibehörde Heinsberg newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/65845 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_65845.rss2

Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de http://www.polizei.nrw.de/heinsberg