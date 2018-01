Kreispolizeibehörde Herford / 29-Jähriger nach Zusammenstoß ...

29-Jähriger nach Zusammenstoß verletzt - Verursacher flüchtet

Herford - (hay) Am Dienstag (23.1.) gegen 13:40 Uhr fuhr ein 29-Jähriger aus Hiddenhausen mit einem schwarzen VW Golf auf dem linken Fahrstreifen der Umgehungsstraße in Richtung Autobahn. Zeitgleich fuhr ein weißer Kleintransporter (Sprinter oder ähnlich mit LIP-Zulassung) auf dem rechten Fahrstreifen in dieselbe Richtung. Als die Fahrzeuge auf derselben Höhe waren, scherte der Transporter nach links aus und touchierte den Golf im vorderen rechten Bereich. Dessen Fahrer zog nach links, um auszuweichen. Dabei verlor er die Kontrolle über sein Auto und prallte mit der linken Fahrzeugseite gegen die Leitplanke. Durch die Kollisionen wurde der Fahrer aus Hiddenhausen leicht verletzt. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort und flüchtete, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Der Volkswagen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf mindestens 3.500 Euro beziffert. Hinweise weiterer Zeugen nimmt die Direktion Verkehr unter der Telefonnummer 05221 888-0 entgegen.

