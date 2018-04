Kreispolizeibehörde Herford / 48-Jähriger fährt wiederholt ...

48-Jähriger fährt wiederholt betrunken und ohne Führerschein

Herford - (hay) Am Dienstagabend (24.4.) gegen 21:00 Uhr fuhr ein 48-Jähriger aus Bielefeld mit einem Renault Scenic über die Mindener Straße auf die Berliner Straße. Einer Zeugin fiel auf, dass der Fahrer dabei mit einer Geschwindigkeit von 20-30 km/h fuhr, eine Ampel bei Rot passierte und dabei regelmäßig die beiden Fahrstreifen derselben Fahrtrichtung in Anspruch nahm. Die alarmierte Polizei konnte den Fahrer mit seinem Auto noch auf der Berliner Straße anhalten und kontrollieren. Der Fahrer konnte sich kaum selbstständig auf den Beinen halten und eine klare Konversation mit den Beamten war kaum möglich. Bei der Überprüfung seiner Person stellte sich heraus, dass der Beschuldigte wiederholt mit Alkohol im Blut, aber ohne Fahrerlaubnis unterwegs war. Der letzte Vorfall ereignete sich Mitte April. Die Polizei ordnete die Entnahme einer Blutprobe an und stellte das Auto sicher.

